Diario de Arousa

María Romero Sestayo

(María da Recarea)

Falleció el día 8 de marzo de 2026, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción, hoy lunes día 9, a las cuatro y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Muros de San Pedro, y sepelio a continuación en el cementerio Municipal de La Atalaya. Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín. Velador 2 - TLF: 981746030.

Muros, 9 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Pombo Vazquez S.L.