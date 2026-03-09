Mi cuenta

María Antonia Pego Díaz

(Viuda de Casimiro - Francisco “Mirucho”)

Falleció el día de ayer, a los 96 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida del tanatorio: hoy, a las tres y media de la tarde. Funeral: iglesia parroquial de Santa María de Rubiáns - Vilagarcía de Arousa, hoy a las cinco de la tarde. Cementerio: municipal de Vilagarcía de Arousa. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 9. (frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

Rubiáns - Vilagarcía, 9 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es