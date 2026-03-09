Juan José Maneiro Dieste

(JJ Maneiro)

Falleció el día 8 de marzo de 2026 a los 70 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el lunes día 9 de marzo a las cinco y cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santiago de Lampón. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala 3.

Lugar Rosomil - Lampón, 9 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín