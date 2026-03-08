Rosario Crugeiras Sieira

(Rosario a Cachola)

Falleció el 7 de marzo de 2026 a los 92 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Entierro: el domingo día 8 de marzo a la una y cuarto del mediodía en el Cementerio Municipal de Ribeira. Funeral: el martes día 10 a las ocho y media de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala 6.

R/Galicia - Ribeira, marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A.