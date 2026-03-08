Mi cuenta

José Caamaño Martínez

Falleció el día 7 de marzo de 2026 a los 84 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el domingo día 8 de marzo a las seis de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Martín de Noia. Entierro: cementerio parroquial de Santa María a Nova; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala 4.

Noia, 8 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín