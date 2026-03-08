Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Flora León Fernández

(Viuda de José Ramón León Rey)

 Falleció el día 7 de marzo de 2026 a los 77 años de edad, confortada con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción domingo día 8 a las cuatro y cuarto de la tarde. Celebración de la palabra de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Muros de San Pedro y sepelio a continuación en el cementerio municipal de Atalaia. Nota: Funeral martes 10 a las seis de la tarde. Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín. Velador N°1.

Muros, 8 de marzo de 2026 Pombo Vázquez e Hijos S.L.