Flora León Fernández

(Viuda de José Ramón León Rey)

Falleció el día 7 de marzo de 2026 a los 77 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción domingo día 8 a las cuatro y cuarto de la tarde. Celebración de la palabra de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Muros de San Pedro y sepelio a continuación en el cementerio municipal de Atalaia. Nota: Funeral martes 10 a las seis de la tarde. Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín. Velador N°1.

Muros, 8 de marzo de 2026 Pombo Vázquez e Hijos S.L.