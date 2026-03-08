Claudina González Blanco

(Viuda de Don Manuel Vázquez Blanco)

Falleció el viernes día 6 de marzo de 2026, a los 99 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus hijos, Mª Dolores y Manuel (†) Vázquez González; hijos políticos, Roberto Rodríguez González y Sara Crespo de Vázquez; nietos, Lolymar y Jorge Rodríguez; Rosangel y Manuel Alejandro Vázquez; nietos políticos, Vicenzo, Sabine, Joaquín y Alexandra; bisnietos, Vicente, Roberto, Amanda, Sara, Isabela, Manuel Alejandro e Iker; hermanos, Manuel (†), Erundina, Benedicta, Fina y Carmen; hermanos políticos, Rosa, Perfeuto, Manuel, Manuel Mejuto (†) y Porfirio; sobrinos, Familia Fuerte; primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY DOMINGO, con salida del TANATORIO DE BANDEIRA a las CUATRO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN ANTONIO DE BANDEIRA donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a su incineración en la intimidad familiar, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE BANDEIRA, SALA 1.

Bandeira, 8 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas