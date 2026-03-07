Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Primer aniversario de Ramón Mariño Otero

Falleció el día 5 de marzo de 2025, a los 77 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su esposa, Mª Inés Miguéns Abuín; hijos, Juan y Andrés (†) Mariño Miguéns; hijas políticas, nietos, hermanos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO que se celebrará el SÁBADO día 7 de MARZO, a las SEIS DE LA TARDE, en la Iglesia Parroquial de SANTA EULALIA DE ARAÑO, favores por los cuales les anticipan gracias.

Traba (Araño), 7 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas