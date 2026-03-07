Primer aniversario de Ramón Mariño Otero
Falleció el día 5 de marzo de 2025, a los 77 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su esposa, Mª Inés Miguéns Abuín; hijos, Juan y Andrés (†) Mariño Miguéns; hijas políticas, nietos, hermanos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO que se celebrará el SÁBADO día 7 de MARZO, a las SEIS DE LA TARDE, en la Iglesia Parroquial de SANTA EULALIA DE ARAÑO, favores por los cuales les anticipan gracias.
Traba (Araño), 7 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas