Primer aniversario de María Alicia Figueira Rey

(Viuda de Don Carlos Rey Rey)

Falleció el día 7 de marzo de 2025, a los 66 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposo, Demetrio Vázquez Galdo; hijos, Sabrina Rey Figueira e Iago Higinio Vázquez Figueira; hermanos políticos, Higinio e Inés; Javier y Marita, Lucia y Fino; José Ángel y Concha; sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO que se celebrará el SÁBADO día 7 de MARZO, a las CINCO DE LA TARDE, en la Iglesia Parroquial de SANTA EULALIA DE ARAÑO, favores por los cuales les anticipan gracias. Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.

Xens (Araño), 7 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas