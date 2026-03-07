María Carou Suárez
(María a so Oveiro. Viúva de Don José Campaña Lorenzo)
Finou o venres día 6 de marzo aos 90 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Os seus fillos, José e Mª Elisa Campaña Carou; irmán, Juan Vicente Carou Suárez; netos, Carlos, Gonzalo, Mabel e Alba; netos políticos, Araceli, Adriana, Damián e Alberto; bisnetos, Eire, Izan, Luca e Nuno; sobriños, afillados/as, curmáns e demais familia. Rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE SÁBADO, con saída do TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO, ás CATRO MENOS CUARTO da TARDE, ata a igrexa parroquial do DIVINO SALVADOR DE TARAGOÑA, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL; favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ RIANXO, SALA Nº 3. Nota: Horario de velación de 9:30 da mañá a 23:00 da noite.
Outeiro (Taragoña), 7 de marzo do 2026 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas