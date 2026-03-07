Mi cuenta

Carmen Muñiz Casais

(Viuda de Don Valentín Vicente Bustelo) 

Falleció el jueves, día 5 de marzo de 2026, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su hijo, Ramón Vicente Muñíz; hija política, Mª de los Ángeles Somoza Rey; nietos, Alejandro y Javier Vicente Somoza; nietas políticas, Tamara Francisco Seage y Beatríz López Reboiras; bisnietos, Xián y Chloe; hermana, Josefa Muñíz Casais (†); hermanos políticos, Santiago (†), Ramón (†), José (†), Isabel y Nieves; sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que se celebrará HOY SÁBADO, con salida del TANATORIO IRIA FLAVIA DE PADRÓN a las DOCE Y MEDIA DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial de SAN JULIÁN DE LAIÑO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO IRIA FLAVIA - PADRÓN, SALA Nº 1. Nota: Horario velación de 9:30 a 22:00 hrs.

Manselle (San Julián de Laiño), 7 de marzo de 2026 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas