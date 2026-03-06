Mi cuenta

Filomena Fernández Martínez

(Viuda de Ángel Fernández Santiago) 

Falleció el 5 de marzo, a los 101 años de edad, confortada con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción, viernes día 6, a las cuatro y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral en San Juan de Serres, a continuación, sepultura en el cementerio vecinal de Las Mimosas. Tanatorio de Serres, Poligono de Ventín, velador nº 2.

Serres (Muros), 6 de marzo de 2026 Tanatorios Pombo Vázquez e Hijos