La familia de Lucinda Rodríguez Losada

Fallecida el día 5 de marzo de 2026, a los 80 años de edad.

l D.E.P. l

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 2. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Asados (Rianxo), 6 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín