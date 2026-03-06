Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

La familia de Lucinda Rodríguez Losada

Fallecida el día 5 de marzo de 2026, a los 80 años de edad. 

l D.E.P. l

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 2. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Asados (Rianxo), 6 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín