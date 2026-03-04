Carmen Rodríguez Campaña
(Viúva de Don Valentín García Pose)
Finou onte martes, día 3 de marzo de 2026, aos 92 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa irmá política, Victoria Muñiz Araujo (Viúva de Don José Rodríguez Campaña), sobriños, curmáns e demais familia. Pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución dos seus restos mortais, que se celebrará HOXE MÉRCORES, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás CINCO MENOS CUARTO DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SAN CRISTÓBAL DE ABANQUEIRO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial; favores polos cales lles anticipan grazas CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. Nota: Horario velación de 9:30 a 22:00 horas.
Quintáns (Abanqueiro), 4 de marzo de 2026 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas