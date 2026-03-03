Oliva Bestilleiro Manteiga
Falleció el 2 de marzo de 2026, a los 87 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Hoy martes día 3 de marzo a las seis de la tarde la iglesia parroquial de San Martín de Dorneda. Entierro: Cementerio municipal de Dorneda; favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO POMPAS FÚNEBRES DE LA CORUÑA, SALA Nº 6.
Dorneda (Oleiros), 3 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín