Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Oliva Bestilleiro Manteiga

Falleció el 2 de marzo de 2026, a los 87 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Hoy martes día 3 de marzo a las seis de la tarde la iglesia parroquial de San Martín de Dorneda. Entierro: Cementerio municipal de Dorneda; favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO POMPAS FÚNEBRES DE LA CORUÑA, SALA Nº 6.

Dorneda (Oleiros), 3 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín