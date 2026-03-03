María Jesús Torres Moreira

Falleció el 2 de marzo de 2026, a los 73 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El martes día 3 de marzo a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal. Entierro: Cementerio Municipal de Porto do Son; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala nº 3.

Rúa Pilón (Porto do Son), 3 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín