Manuel Fernández García

Falleció el día 2 de marzo de 2026, a los 84 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el martes día 3 de marzo a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Lugar O Telleiro (Noia), 3 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín