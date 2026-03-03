José Manuel Alvite Yáñez
Falleció el día 28 de febrero de 2026, a los 50 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El martes día 3 de marzo a las doce menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de Santa María de Argalo. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 3.
A Baia (Noia), 3 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín