Diario de Arousa

José Manuel Alvite Yáñez

Falleció el día 28 de febrero de 2026, a los 50 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El martes día 3 de marzo a las doce menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de Santa María de Argalo. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 3.

A Baia (Noia), 3 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín