Jesús Godón Romero

Falleció el día 2 de marzo de 2026 a los 66 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Martes 3 de marzo a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Tállara. Entierro: Cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame on line. Casa mortuoria: Tanatorio de Lousame sala nº 2.

Carantoña (Tállara), 3 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín