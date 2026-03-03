Mi cuenta

Isolina García Gude

Falleció el 1 de marzo de 2026, a los 87 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Hoy martes día 3 de marzo a las doce y media de la mañana en el Cementerio municipal de Ribeira. Funeral: A la una de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Sidreiras (Ribeira), 3 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín