Isolina García Gude
Falleció el 1 de marzo de 2026, a los 87 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Hoy martes día 3 de marzo a las doce y media de la mañana en el Cementerio municipal de Ribeira. Funeral: A la una de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.
Sidreiras (Ribeira), 3 de marzo de 2026