Ruperto Sánchez Hermo
(Viúvo de Dona Flora Casais Fernández)
Finou onte sábado día 28 de febreiro de 2026, aos 100 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Os seus fillos, Mª Fe, Ruperto, José Manuel, Flora e Clara Sánchez Casais; fillos políticos, Manolo (†), Pili, Manola e Nesto; netos, Manuel e David; Ruper e Abel; Juan; Javi e Fernando; Dani e Carlota; irmá política, Luisa Padilla; netos políticos, bisnetos, sobriños, curmáns e demais familia. PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe DOMINGO, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás CATRO E CUARTO da TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA BAIA DE BOIRO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ó CEMITERIO MUNICIPAL, favores polos cales lles anticipan grazas. O horario de velación no tanatorio é de nove e media da mañá a once da noite. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1.
Boiro, 1 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas