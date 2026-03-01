Mi cuenta

Román Sampedro Portas

Falleció el 28 de febrero de 2026, a los 86 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: domingo día 1 de marzo a las dos de la tarde en Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás. Funeral: miércoles día 4 de marzo a las ocho y media de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 3.

Martín (Ribeira), 1 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín