Josefa Rivas Rivas

Falleció el 28 de febrero de 2026, a los 92 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Incineración: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás. Funeral: domingo día 1 de marzo a las siete y media de la tarde en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová (Avda. da Paz, 29 Ribeira). En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

A Rochela (Palmeira), 1 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín