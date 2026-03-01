Mi cuenta

Elena Ozores Vilas

(Viuda de José Torrado Torrado)

 Falleció ayer sábado día 28 de febrero de 2026, a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su hija, María Elena Torrado Ozores; nietos, José Antonio e Isaac David Outeiral Torrado; nietas políticas, Eva María y Lucía; bisnieta, Alba María; prima, Pepita Rodríguez Vilas; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican su fallecimiento. La misa por el eterno descanso de su alma se celebrará HOY DOMINGO en la CAPILLA DEL TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las CINCO Y MEDIA DE LA TARDE y a continuación se inhumarán sus restos mortales en el cementerio parroquial de SANTA MARÍA DEL CASTRO, favores por los cuales les anticipan gracias. Horario de velación: de nueve y media de la mañana a diez de la noche. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.

Pesqueira (Cabo de Cruz), 1 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas