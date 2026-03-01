Andrés Sieira Sampedro
Falleció el 28 de febrero de 2026, a los 65 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Funeral: El domingo, día 1 de marzo, a las cinco y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio municipal de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.
Caticovas (Palmeira), 1 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín