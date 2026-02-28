Primer Aniversario de Manuel Francisco Villanustre Miguéns

(Viudo de Doña María González Vázquez)

Falleció el día 25 de febrero de 2025, a los 79 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su hija, María del Mar Villanustre González; hijo político, José Eiras Seco; nieto, José Eiras Villanustre; hermanos, José Benito, Pilar (†), Olimpio (†) y Ricardo Villanustre Miguéns; hermana política, Amelia Sieira Quintáns; padres, Sara Miguéns Vázquez (†) y Manuel Villanustre Batalla (†); madre política, Manuela González Vázquez (†); sobrinos, Paula, Laura y José Manuel; sobrinos políticos, Jacobo y Ángela; bisobrinos, tíos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO que se celebrará HOY SÁBADO, día 28 de FEBRERO, a las CINCO DE LA TARDE, en la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE ARAÑO; favores por los cuales les anticipan gracias.

Traba (Araño), 28 de febrero de 2026 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas