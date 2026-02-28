Mi cuenta

Diario de Arousa

Primer Aniversario de José Silva Vaamonde

(Viudo de Doña Carmen Fontán Rodríguez)

Falleció el día 21 de febrero de 2025, a los 95 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su hijo, José Silva Fontán; hija política, Chelo Poceiro Solla; nietos, David y Sara Silva Poceiro; hermanos, Ramón (†), Socorro (†), Manuel (Sacerdote), Francisco (†) y Camilo Silva Vaamonde; hermanos políticos, Susa Aboy, José Varela (†), Lidia Fontán y Rosario Froján; sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de PRIMER ANIVERSARIO que tendrá lugar HOY SÁBADO, día 28 de FEBRERO, a las CINCO DE LA TARDE, en la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE PORTAS, favores por los cuales les anticipan gracias.

Souto (Portas), 28 de febrero de 2026 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas