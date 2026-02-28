María Dolores Torres Novo
Falleció el 27 de febrero de 2026, a los 56 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Sábado, día 28, a la una menos cuarto del mediodía en la iglesia parroquial de O Bo Pastor de Castiñeiras. Incineración: Crematorio do Barbanza - Xarás; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.
Castiñeiras, 28 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín