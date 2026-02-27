R. Olegario Sampedro López
Faleceu o día 25 de febreiro de 2026, aos 60 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. Incineración: no Crematorio do Barbanza. Funeral: Venres, día 27, ás doce e media da mañá na igrexa parroquial de Santa Uxía de Ribeira. Enterro de cinzas: Cemiterio municipal de Ribeira; favores que agradecen. O tanatorio permanecerá aberto de dez da mañá a once da noite. Na nosa web teñen a posibilidade de enviar as condolencias online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - XARÁS, SALA Nº 6.
Ribeira, 27 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín