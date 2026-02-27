Mi cuenta

Diario de Arousa

La familia de Juana Castro Miguéns

Fallecida el día 27 de febrero de 2026, a los 93 años de edad. 

l D.E.P. l

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Agramuiña (Escarabotiño), 28 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín