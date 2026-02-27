Mi cuenta

José Carlos Millán Vidal

Falleció el 24 de febrero de 2026, a los 53 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: viernes día 27 a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María A Antiga do Caramiñal. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DE POBRA DO CARAMIÑAL, sala nº 4.

R/ Gasset (Pobra), 27 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín