La familia de Dominga Victoria Lourido Cerzón
Fallecida el día 25 de febrero de 2026, a los 93 años de edad.
l D.E.P. l
QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.
Roo de Abaixo (Outes), 27 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín