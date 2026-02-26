Manuel López Cerqueiras
Faleceu o día 25 de febreiro de 2026, aos 95 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración. Funeral: hoxe xoves, día 26 de febreiro, ás cinco da tarde na igrexa parroquial de Santa María de Isorna. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www. pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE CATOIRA, sala nº 2.
Lugar Vacariza (Isorna), 26 de febreiro do 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín