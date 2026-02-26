Mi cuenta

José Rodríguez Rodríguez

Falleció el 25 de febrero de 2026, a los 79 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración e informa que sus restos mortales serán incinerados el Tanatorio Crematorio Augalevada en la intimidad familiar; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO CREMATORIO AUGALEVADA, sala TINES.

Noia, 26 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín