José Benito Paz Hermo
(Beni)
Faleceu o día 25 de febreiro de 2026, aos 59 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. Funeral: Venres, día 27, as dez e cuarto da mañá na igrexa parroquial de San Martiño de Oleiros. Enterro: Cemiterio parroquial; favores que agradecen. O tanatorio permanecerá aberto de dez da mañá a once da noite. Na nosa web teñen a posibilidade de enviar as condolencias online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - XARÁS, SALA Nº 4.
