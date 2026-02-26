Mi cuenta

José Benito Paz Hermo

(Beni)

Faleceu o día 25 de febreiro de 2026, aos 59 anos de idade. 

l D.E.P. l

A súa familia. Funeral: Venres, día 27, as dez e cuarto da mañá na igrexa parroquial de San Martiño de Oleiros. Enterro: Cemiterio parroquial; favores que agradecen. O tanatorio permanecerá aberto de dez da mañá a once da noite. Na nosa web teñen a posibilidade de enviar as condolencias online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - XARÁS, SALA Nº 4.

Agra (Xuño), 26 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín