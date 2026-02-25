Mi cuenta

José Sieira Sieira

(Pepe de Cabanamoura)

Falleció el día 23 de febrero de 2026, a los 93 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy miércoles, día 25 de febrero, a las cinco y media en la iglesia parroquial de San Orente de Entines. Entierro: cementerio vecinal; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 3.

Cabanamoura (San Orente), 25 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín