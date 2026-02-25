José Santamaría Vilar
Falleció el 24 de febrero de 2026, a los 81 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Oración: hoy miércoles, día 25, a las cuatro y cuarto de la tarde en Pompas do Barbanza - Crematorio de Xarás. Incineración: a continuación Crematorio de Xarás; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO DE XARÁS, sala nº 6.
R/ Listres (Aguiño), 25 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín