Concepción Pose Ramallo

(Viuda de Don José Dieste Hermo)

Falleció ayer martes, día 24 de febrero de 2026, a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su hijo, José Dieste Pose; hija política, Lucía Olveira Gómez; nieto, José Enrique Dieste Olveira; nieta política, Antía Bahamonde Fajardo; consuegra, Dolores Gómez; sobrinos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MIÉRCOLES, con salida del TANATORIO JESÚS NAZARENO (A POBRA) a las SEIS Y CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN ISIDORO DE POSTMARCOS, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias.

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO JESÚS NAZARENO (A POBRA), SALA Nº 4.

Postmarcos, 25 de febrero de 2026 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas