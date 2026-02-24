Mi cuenta

Ricardo Antonio Posse Muñiz

Faleceu o día 23 de febreiro de 2026, aos 95 anos de idade.

 l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración. Funeral: hoy martes, día 24 de febreiro, ás doce menos cuarto da mañá na igrexa parroquial de San Lorenzo de Matasueiro. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Lugar Famelga (Matasueiro), 24 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín