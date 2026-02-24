María Blanco González
(María da Freixana)
Falleció, el día 23 de febrero de 2026, a los 90 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Funeral: el martes día 24 de febrero a las siete menos cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Tirso de Cando. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Vilar de Cando (Outes), 24 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín