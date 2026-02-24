Mi cuenta

date 2026-02-24

María Blanco González

(María da Freixana) 

Falleció, el día 23 de febrero de 2026, a los 90 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el martes día 24 de febrero a las siete menos cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Tirso de Cando. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Vilar de Cando (Outes), 24 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín