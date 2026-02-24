Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Juan Lado Montero

(Juanito)

 Falleció el día 23 de febrero de 2026, a los 90 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy martes, día 24 de febrero, a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Roo. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 4.

Roo de Abaixo (Outes), 24 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín