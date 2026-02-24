Juan Lado Montero

(Juanito)

Falleció el día 23 de febrero de 2026, a los 90 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy martes, día 24 de febrero, a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Roo. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 4.

Roo de Abaixo (Outes), 24 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín