Ester Carmen González Taboada

(Viuda de Antonio García González)

Falleció ayer lunes, día 23 de febrero de 2026, a los 84 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, Antonio y Maricarmen García González; hijos políticos, Adriana y César; nietos, Kevin; Sofía y Hugo; hermana, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MARTES, con salida del TANATORIO DE SILLEDA a las SEIS Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE CORTEGADA, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE SILLEDA, SALA Nº 2.

Fondevila (Cortegada), 24 de febrero de 2026 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas