Soledad Varela Abuín

Falleció el día 22 de febrero de 2026 a los 95 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el lunes día 23 de febrero a las cinco menos cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa Columba de Rianxo. Entierro: Cementerio Municipal de Rianxo; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala 2.

O Barral - Rianxo, 23 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín