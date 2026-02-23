Mi cuenta

Ramona García Martínez

Falleció el 22 de febrero de 2026 a los 88 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: lunes día 23 a las cinco de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa María do Xobre. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DE POBRA DO CARAMIÑAL, sala 2.

Pedriñas - Pobra do Caramiñal, 23 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín