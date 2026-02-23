Mª Ángeles Carmen Pérez Ageitos
(Nena a Roxa)
Falleció el 22 de febrero de 2026 a los 83 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Entierro: lunes día 23 a las doce de la mañana en el Cementerio Municipal de Ribeira. Funeral a continuación en la Iglesia Parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO DE XARÁS, sala 3.
Ribeira, 23 de febrero de 2026