José Paz Rey
Falleció el 22 de febrero de 2026 a los 90 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Funeral: lunes día 23 a las once de la mañana en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio Municipal de Palmeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO DE XARÁS, sala 4.
Saiñas - Palmeira, 23 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín