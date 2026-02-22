Rosa Casais González

(Barreiro da Devesa)

Falleció el 20 de febrero de 2026 a los 95 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: domingo día 22 a las cuatro y media de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa María do Xobre. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: Pompas de Pobra do Caramiñal, Sala 4.

