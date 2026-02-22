Mercedes Pérez Hermo

Falleció el 21 de febrero de 2026 a los 97 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: domingo día 22 a las seis menos cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa María do Xobre. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DE POBRA DO CARAMIÑAL, sala 5.

Xobre - Pobra do Caramiñal, 22 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín