Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Mercedes Pérez Hermo

Falleció el 21 de febrero de 2026 a los 97 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: domingo día 22 a las seis menos cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa María do Xobre. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DE POBRA DO CARAMIÑAL, sala 5.

Xobre - Pobra do Caramiñal, 22 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín