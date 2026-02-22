Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Eugenia Galindo Lozano

Que falleció el día de ayer, a los 78 años de edad

l D.E.P. l

Su esposo, Manuel Besteiro Sánchez; hijos, Manuel y Eugenia; hijos políticos, Cristina y David; nietos, Álvaro, Yago y Miguel; hermanos, Carlos, Manolo y Juan (†); hermanos políticos, Marina, Marisa, Esther, Angeles (†), María Luisa y Antonio; primos, Maribel y Toñuco; sobrinos, demás primos y demás familia.

Comunican a sus familiares y amistades que la conducción tendrá lugar HOY DOMINGO, a las DOCE Y MEDIA de la MAÑANA, al Cementerio General de Vilagarcía, para su inhumación.

Casa mortuoria: Tanatorio de Arosa, Sala nº 1

Vilagarcía de Arousa, 22 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres de Arosa