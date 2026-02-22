María Eugenia Galindo Lozano

Que falleció el día de ayer, a los 78 años de edad

l D.E.P. l

Su esposo, Manuel Besteiro Sánchez; hijos, Manuel y Eugenia; hijos políticos, Cristina y David; nietos, Álvaro, Yago y Miguel; hermanos, Carlos, Manolo y Juan (†); hermanos políticos, Marina, Marisa, Esther, Angeles (†), María Luisa y Antonio; primos, Maribel y Toñuco; sobrinos, demás primos y demás familia.

Comunican a sus familiares y amistades que la conducción tendrá lugar HOY DOMINGO, a las DOCE Y MEDIA de la MAÑANA, al Cementerio General de Vilagarcía, para su inhumación.

Casa mortuoria: Tanatorio de Arosa, Sala nº 1

Vilagarcía de Arousa, 22 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres de Arosa