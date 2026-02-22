Mi cuenta

Juan Ramallo Piñeiro

(Viudo de Teresa Araujo Rodríguez))

Falleció el día 20 de febrero de 2026 a los 97 años de edad

confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus hijos, María Teresa, Juan Francisco, Guadalupe y José Antonio Ramallo Araujo; hijas políticas, nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.

da las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la tarde de ayer sábado 21 de febrero, al acto de conducción del cadáver desde el Tanatorio de Boiro a la Iglesia Parroquial de Santiago de Lampón, donde se celebró el funeral, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia.

Escarabote – Lampón, 22 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas