Juan Ramallo Piñeiro
(Viudo de Teresa Araujo Rodríguez))
Falleció el día 20 de febrero de 2026 a los 97 años de edad
confortado con los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Sus hijos, María Teresa, Juan Francisco, Guadalupe y José Antonio Ramallo Araujo; hijas políticas, nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
da las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la tarde de ayer sábado 21 de febrero, al acto de conducción del cadáver desde el Tanatorio de Boiro a la Iglesia Parroquial de Santiago de Lampón, donde se celebró el funeral, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia.
Escarabote – Lampón, 22 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas